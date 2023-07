Triboo: Matteo Pizzagalli nuovo CFO

Il Consiglio di Amministrazione di Triboo ha nominato quale nuovo Chief Financial Officer il Dott. Matteo Pizzagalli, con efficacia dalla data odierna.

Pizzagalli è stato anche nominato Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e rivestirà il ruolo di Investor Relator.

Matteo Pizzagalli, 36 anni, laureato in Amministrazione, Finanza Aziendale e Controllo presso l’Università Bocconi di Milano, ha lavorato per 12 anni in EY, primaria società di revisione contabile e consulenza aziendale, ricoprendo incarichi manageriali di crescente responsabilità ed offrendo servizi per rilevanti gruppi multinazionali.

“Matteo Pizzagalli oltre ad essere un valido professionista, ha maturato una profonda esperienza nel mondo Digital e Media e conosce appieno la natura del Gruppo” – commenta Riccardo Maria Monti, Presidente del CdA di Triboo – “La nomina si pone in continuità con l’obiettivo di garantire un’accelerazione al processo di riorganizzazione aziendale ed attuare il Piano Industriale del Gruppo”.