Trevi brilla a Piazza Affari dopo aggiornamento Piano Industriale 2022-2027

Trevi segna un rialzo del 5% al momento a Piazza Affari. Ciò è dovuto principalmente all’approvazione dell’aggiornamento del suo Piano Industriale per il periodo 2022-2027, esteso di un anno fino al 2027.

Il Piano Industriale aggiornato prevede diversi punti rilevanti. Tra questi, si prevede un CAGR (Tasso di Crescita Annuo Composto) dei ricavi per il periodo di riferimento 2023-2027 di circa +5%. Questo si tradurrebbe in ricavi previsti per il 2027 di 716 milioni di euro, segnando una crescita significativa per l’azienda.