Treasury: rendimenti in rialzo, decennale a +3,305%

I rendimenti dei Treasury, i titoli di stato statunitensi, sono saliti venerdì in vista della pubblicazione dei dati sui salari non agricoli degli Stati Uniti, mentre molti mercati sono chiusi per le vacanze di Pasqua. IGli investitori valuteranno i dati sul mercato del lavoro per monitorare le potenziali reazioni della Fed e la possibilità di una recessione.

Il rendimento del Treasury decennale di riferimento è salito di 1,5 punti base al 3,305%, mentre il tasso a 2 anni è salito di 1,8 punti base al 3,839%