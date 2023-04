Trawell Co: rinnova fornitura presso aeroporto Olbia

Trawell Co, attiva nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori, ha rinnovato la fornitura in esclusiva dei propri servizi integrati di assistenza ai viaggiatori presso l’aeroporto internazionale di Olbia per la stagione estiva 2023.

L’aeroporto di Olbia è il secondo dell’isola per traffico e principale porta d’accesso alla Sardegna nord-orientale. Durante il periodo della concessione, l’offerta dell’aeroporto prevede 3,7 milioni di posti in vendita su 73 destinazioni, grazie anche all’apertura di nuove rotte.

Easyjet conferma per la prossima stagione il suo interesse per la Sardegna mettendo a disposizione un’offerta di 19 destinazioni e 1,2 milioni di posti in vendita.