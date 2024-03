Trade Capital Italia: debutta la prima SIM fintech italiana per la clientela sia retail che professionale

Operativa sul mercato italiano Trade Capital Italia SIM SpA, società di intermediazionemobiliare del Gruppo UCapital, di cui la Holding UCapital LTD, gestita da Gianmaria Feleppa, detiene il 50%.

Dopo aver ricevuto nel 2023 da Consob le autorizzazioni per la negoziazione per conto proprio e conto terzi, per la ricezione e trasmissioni di ordini e per la consulenza e il collocamento, la nuova società di servizi d’investimento offrirà prodotti e strumenti finanziari che verranno messi a disposizione attraverso diverse piattaforme di trading a clienti sia retail che professionali.

Entrambi, si legge nella nota, potranno accedere alle tecnologie e alle soluzioni fintech sviluppate dal Gruppo UCapital per analizzare i

mercati e utilizzare le analisi dell’AI. Tramite la market intelligence, espressione della piattaforma fintech collegata ai social network di UCapital, i trader potranno usufruire di segnali operativi, dati e

informazioni in tempo reale, strategie quantitative e tool avanzati per la gestione del rischio.