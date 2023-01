Toyota: si dimette l’AD Akio Toyoda

L’amministratore delegato e presidente di Toyota Akio Toyoda si dimette. Toyoda lascerà il suo incarico il 1° aprile e sarà sostituito dall’attuale Chief Branding Officer Koji Sato, come ha dichiarato la casa automobilistica giapponese.

Toyoda diventerà il nuovo presidente del consiglio di amministrazione, mentre l’attuale presidente Takeshi Uchiyamada continuerà ad esserne membro. Toyoda, 66 anni, è il nipote del fondatore della casa automobilistica e ricopre il ruolo di amministratore delegato dal giugno 2009.

“Ho pensato che il modo migliore per portare avanti la trasformazione di Toyota sarebbe stato quello di diventare presidente a sostegno di un nuovo presidente, e questo ha portato alla decisione di oggi”. Il presidente Uchiyamada mi ha sostenuto a lungo in tutti i modi immaginabili”, ha dichiarato Toyoda in un webcast. “In retrospettiva, questi 13 anni sono stati un periodo di lotta per sopravvivere un giorno dopo l’altro, e questa è la mia sincera sensazione”, ha aggiunto. Le azioni della Toyota, quotate a Tokyo, hanno chiuso la sessione giovedì in ribasso dello 0,63% in vista dell’annuncio.