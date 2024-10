Toyota investe 500 milioni di dollari in Joby Aviation

Toyota Motor ha annunciato oggi un nuovo investimento di 500 milioni di dollari in Joby Aviation, con l’obiettivo di accelerare la certificazione e la produzione commerciale degli aerotaxi elettrici di Joby. Questo nuovo finanziamento si aggiunge ai 394 milioni di dollari già investiti in precedenza dal colosso giapponese e rappresenta una parte cruciale della loro alleanza strategica per la produzione commerciale.

L’investimento sarà effettuato sotto forma di contanti per azioni ordinarie, con una prima tranche prevista entro il 2024 e una seconda entro il 2025. I velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale (eVtol) sono considerati una delle soluzioni più promettenti per il futuro della mobilità aerea urbana. Tuttavia, devono ancora superare numerosi ostacoli regolamentari a livello globale per ottenere l’approvazione necessaria dalle autorità competenti.

Joby Aviation ha riferito di fare notevoli progressi verso la commercializzazione dei suoi aerotaxi elettrici e ha recentemente avviato i lavori per l’espansione di una struttura in California. Joe Ben Bevirt, CEO di Joby, ha affermato: “Entrambe le aziende sono molto impegnate a dare forma a questa prossima generazione di trasporti, mentre ci spostiamo verso l’aria per le nostre esigenze di trasporto quotidiano”.