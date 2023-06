TotalEnergies firma accordo con NextDecade per progetto Rio Grande LNG in Texas

TotalEnergies, gigante francese nel settore petrolio e gas, ha recentemente siglato un accordo con NextDecade, azienda statunitense, per collaborare allo sviluppo del Rio Grande LNG (RGLNG). Il progetto riguarda la realizzazione di un impianto di gas naturale liquefatto (GNL, o LNG in inglese) situato nella regione meridionale del Texas.

L’accordo prevede che TotalEnergies acquisisca una quota del 17,5% in NextDecade, suddivisa in tre tranche, per un investimento totale di 219 milioni di dollari. La prima tranche, pari al 5,06%, è stata già completata il 13 giugno, con un investimento di 40 milioni di dollari.