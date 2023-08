TotalEnergies e CapeOmega collaborano per il progetto di stoccaggio CO2

TotalEnergies, gigante dell’energia con sede in Francia, ha recentemente stretto un accordo con la società norvegese CapeOmega. L’accordo prevede l’acquisizione da parte di TotalEnergies di una partecipazione del 40% detenuta da CapeOmega nella licenza per l’esplorazione dello stoccaggio di CO2 ExL004, meglio conosciuto come progetto Luna.

Il progetto Luna è attualmente gestito da Wintershall DEA Norge, che detiene una partecipazione del 60%. Questo progetto riveste una grande importanza nel panorama energetico, rappresentando un passo significativo verso una gestione più sostenibile e consapevole delle risorse energetiche.

Con questa mossa, TotalEnergies rafforza la sua presenza nel settore del stoccaggio di CO2, dimostrando ancora una volta il suo impegno per un futuro energetico più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.