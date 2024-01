Torna “Il Valore della Consulenza” a Palazzo Mezzanotte. Ecco l’agenda del 1° febbraio

Giovedì 1° febbraio a Milano la seconda edizione dell’evento dedicato alla consulenza finanziaria organizzato da Wall Street Italia

Si stanno per aprire le porte di Palazzo Mezzanotte per il secondo appuntamento de “Il valore della consulenza”, evento dedicato alla consulenza finanziaria organizzato da Wall Street Italia in collaborazione con ALLIANZ Global Investors, AXA Investment Managers, AMUNDI, PICTET e PIMCO.

I grandi protagonisti del settore tornano ad incontrarsi nella sede di Borsa Italiana, il 1° febbraio, dalle 8:30 alle 13:45.

Quanto vale la consulenza finanziaria e come sarà nel prossimo futuro? Come incoraggiare il ricambio generazionale e l’interazione tra reti e case prodotto? L’industria del risparmio si confronterà sull’evoluzione della professione e anche sui cambiamenti demografici del Paese. “Troppo giovani o troppo anziani”, sarà forte il focus sul tema demografia. Uno dei trend che nel lungo periodo che sta cambiando radicalmente il nostro Paese.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione ci saranno le principali reti, banche, case d’investimento, istituzioni e associazioni del settore, insieme ai migliori docenti ed esperti in materia. Cinque le tavole rotonde che si susseguiranno dalle 8:30 alle 13:45 e che vedranno alternarsi sul palco i principali player del risparmio gestito:

Paola Pietrafesa, Amministratore Delegato Allianz Bank; Paolo Martini, Amministratore Delegato Azimut Holding; Alessandro Varaldo, Amministratore Delegato Banca Aletti; Gian Maria Mossa, Amministratore Delegato Banca Generali; Massimo Doris, Amministratore Delegato Banca Mediolanum; Alessandro Marchesin, Head of Wealth&Asset Management Sella; Paolo Magnani, Direttore Centrale e Coordinatore Area Wealth Management Credem; Alessandro Foti, Amministratore Delegato Finecobank; Andrea Cecchini, Direttore Generale di BCC Risparmio&Previdenza; Lorenzo Bassani, Direttore Generale Mediobanca Premier; Fabrizio Simonini, Executive Vice President e Direttore Commerciale Unicredit Allianz Vita; Silvio Ruggiu, Direttore Generale Zurich Bank.

Saranno loro a raccontarci come stanno interpretando questo momento di mercato e come vivono il profondo cambiamento sociale, economico e finanziario dettato dai tempi che stiamo vivendo. E come sta cambiando il loro mondo, sia dal punto di vista delle competenze, che da quello del ricambio generazionale interno alla categoria. Con la presenza istituzionale di Mauro Maria Marino, Presidente OCF; Luigi Conte, Presidente ANASF; Marco Deroma, Presidente EFPA; Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI; Vito Grassi, Vicepresidente Confindustria Area Finanza; Marco Tofanelli, Segretario Generale ASSORETI; Claudio Gemme, Presidente Fincantieri Infrastructure.

Tra gli ospiti anche Ruggero Bertelli, Professore Ordinario, Università di Siena; Fabrizio Crespi, Professore Associato di Economia degli Intermediari Finanziari, Università di Cagliari; Massimiliano Marzo, Professore di Economia, Università di Bologna; Enrico Maria Cervellati, Professore di Finanza, Università degli studi Link Campus University e Fondatore di EMC³ Solution; Paolo Legrenzi – Professore emerito di Psicologia, Università Ca’ Foscari. Parteciperà anche Paolo Crepet, psichiatra, scrittore, sociologo ed opinionista.

L’evento fisico è su invito. Sarà però possibile per tutti seguire la diretta streaming online attraverso la nostra piattaforma video proprietaria registrandosi a questo indirizzo. Vi aspettiamo!

L’appuntamento è aperto anche alla stampa: per gli accrediti, è necessario inviare una mail con oggetto “ACCREDITO EVENTO IL VALORE DELLA CONSULENZA”, specificando nome, cognome e testata, al nostro indirizzo: redazione@wallstreetitalia.com.

Sempre scrivendo alla mail redazione@wallstreetitalia.com sarà possibile inviare domande da porre agli ospiti durante l’evento, specificando nell’oggetto “DOMANDA EVENTO IL VALORE DELLA CONSULENZA” e nel corpo mail la domanda.