Titoli di Stato: emissione di un nuovo CCTeu con scadenza 2031

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica di aver affidato a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Unicredit S.p.A. il mandato per l’esecuzione di un’operazione di concambio via sindacato, avente per oggetto l’emissione di un nuovo CCTeu – scadenza 15 ottobre 2031 – ed il riacquisto dei seguenti titoli:

BTP 2,45% – 01/10/2023 (codice ISIN IT0005344335)

BTP 0,65% – 15/10/2023 (codice ISIN IT0005215246)

BTP Italia 0,25% – 20/11/2023 (codice ISIN IT0005312142)

CCTeu – 15/12/2023 (codice ISIN IT0005399230)

CCTeu – 15/04/2025 (codice ISIN IT0005311508)