Tim sotto pressione a Piazza Affari dopo parole de Puyfontaine (Vivendi)

Il titolo Tim mette a segno alle 13 circa ora italiana un calo dell’1,5%, scendendo attorno a quota 0,26 euro, in una giornata negativa per Piazza Affari.

Alle 13.10 circa ora italiana, il Ftse Mib arretra dello 0,90% circa.

La nota odierna di Equita ricorda che “ieri nel corso dell’assemblea Vivendi, il CEO de Puyfontaine ha detto che è in corso un dialogo con le istituzioni e gli stakeholders per assicurare che sia riconosciuto il reale valore del gruppo TIM e della rete e che

Vivendi intende svolgere un ruolo attivo nel prossimo capitolo che sarà scritto su TIM”.

La SIM milanese ha fatto notare che “la posizione molto critica di Vivendi sul management e sulla cessione della rete ha avuto un impatto fortemente negativo sul titolo TIM negli ultimi giorni, in considerazione della rilevanza di questo progetto- che era incluso nel piano presentato al mercato – per il gruppo TIM, e in assenza di concrete alternative presentate al mercato da Vivendi”.