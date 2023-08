TIM: ricavi ed EBITDA in rialzo nel II trimestre. Nel business domestico prima crescita ricavi dopo 20 trimestri

Tim ha reso noto di aver chiuso i primi sei mesi del 2023 con una perdita di 813 milioni di euro, in aumento rispetto ai 483 dell’analogo periodo del 2022, scontando l’effetto negativo di oneri netti non ricorrenti per 437 milioni di euro (287 milioni di euro nel primo semestre 2022).

Nel primo semestre i ricavi da servizi sono saliti del 2,3% su base annua a €7,2 MLD e l’EBITDA di gruppo è cresciuto del 4,7% a € 3,1 MLD, “pienamente in linea con i target del 2023”.

La perdita si è invece ridotta a 124 milioni di euro nel secondo trimestre, dai 279 milioni di euro del secondo trimestre 2022.

Nel secondo trimestre del 2023 i ricavi totali di Gruppo si sono attestati a 4,0 miliardi di euro (+2,8% YoY) e l’EBITDA di Gruppo è stato pari a 1,6 miliardi di euro (+5,6% YoY).

I ricavi da servizi di gruppo sono ammontati a 3,7 miliardi di euro (+1,8% YoY)

Nel business domestico i ricavi totali hanno riportato la prima crescita dopo 20 trimestri (+0,6% YoY) a 2,9 miliardi di euro.

Dopo 21 trimestri, ha annunciato Tim, il trend dell’EBITDA si è stabilizzato, registrando una crescita dello 0,5% YoY a 1,1 miliardi di euro.