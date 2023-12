Tim presenta in Italia il primo microprocessore crittografico

Tim ha dato il via alla nuova era della sicurezza tecnologica in Italia, presentando il primo microprocessore crittografico interamente progettato e realizzato nel Paese. Questa innovazione rappresenta un importante passo avanti per la sicurezza nei diversi ambiti tecnologici, compresi i dispositivi mobili, le smart city, le infrastrutture cloud, l’Internet of Things (IoT) e i sistemi di difesa.

La presentazione del progetto ha avuto luogo alla presenza di vari rappresentanti di rilievo. Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, e Federico Eichberg, capo di gabinetto dello stesso ministero, erano presenti all’evento insieme a Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, Eugenio Santagata, chief public affairs and security officer di Tim e amministratore delegato di Telsy e Elio Schiavo, chief Enterprise and innovative solutions officer di Tim.