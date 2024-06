Tim: Moody’s alza il rating a Ba3 da B1, Outlook positivo

Tim incassa la promozione di Moody’s. In un report che porta la data di ieri l’agenzia di rating Usa ha rivisto al rialzo il rating del big italiano delle telecomunicazioni, portandolo a Ba3 da B1. Outlook positivo.

Questa decisione, si legge nella nota di Moody’s, conclude il processo di revisione del rating avviato lo scorso 6 novembre, quando Telecom Italia ha annunciato la vendita ufficiale di NetCo al fondo Usa KKR per un enterprise value di 18,8 miliardi di euro (che salgono a 22 miliardi se si considerano i potenziali earnout). In particolare, l’upgrade del rating arriva dopo l’annuncio dello scorso 30 maggio relativo all’approvazione dell’operazione da parte dell’Antitrust europeo.

“L’upgrade a Ba3 riflette il significativo miglioramento del profilo finanziario della società grazie all’attesa riduzione del debito di oltre 14 miliardi di euro, che più che compenserà il deterioramento del suo profilo di business”, afferma Ernesto Bisagno, senior credit officer e lead analyst di Telecom Italia.