Tim e Cnr collaborano per sviluppo di Urban Intelligence e Smart City

Tim e il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) hanno recentemente stretto un accordo di collaborazione quadriennale, rinnovabile, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di attività di ricerca scientifica e progetti congiunti nell’ambito dell’urban intelligence e delle smart city. Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr, e Elio Schiavo, chief enterprise & innovative solutions officer di Tim, hanno firmato l’accordo, sottolineando l’importanza di politiche di gestione intelligenti per far fronte alle sfide dell’urbanizzazione e della sostenibilità.

Il progetto Urban Intelligence del Cnr, in linea con gli obiettivi di sostenibilità definiti dall’Agenda Onu 2030, mira a fornire alle governance urbane strumenti digitali avanzati per affrontare le sfide legate all’accesso a infrastrutture e servizi sociali, alloggio, istruzione, assistenza sanitaria, attività ricreative, mobilità e un ambiente sicuro. La collaborazione con Tim rappresenta un’opportunità significativa per entrambe le parti, in quanto consentirà al Cnr di sfruttare i dati raccolti attraverso la piattaforma Tim Urban Genius.

Grazie a questa collaborazione, il Cnr potrà sviluppare simulatori che contribuiranno a migliorare la gestione in termini di efficienza e resilienza delle aree urbane. Questi strumenti permetteranno alle città di adottare soluzioni innovative per affrontare le crescenti sfide poste dall’urbanizzazione e dai cambiamenti climatici, garantendo al contempo una migliore qualità della vita per i cittadini e un utilizzo più sostenibile delle risorse.