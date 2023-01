TIM, dimissioni De Puyfontaine. Il comunicato e la reazione del titolo a Piazza Affari

Arriva il comunicato ufficiale di Tim, relativo alle dimissioni dal Cda della società telefonica del ceo di Vivendi, Arnaud De Puyfontaine. Nella nota si legge che “TIM comunica che il Consigliere Arnaud De Puyfontaine ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di TIM, con effetto immediato”.

TIM aggiunge nel comunicato che “Arnaud De Puyfontaine ha soggiunto come, in questa fase di dialogo costruttivo fra i principali azionisti di TIM e le istituzioni sotto la guida del nuovo Governo, sia fondamentale che tutte le parti siano libere di lavorare in maniera costruttiva e trasparente nell’interesse della Società e di tutti i suoi azionisti.

“In tal senso – De Puyfontaine – ritiene opportuno dedicarsi, come Chief Executive Officer di Vivendi, a ristabilire

per TIM un percorso di crescita e ad assicurare che il valore reale del Gruppo e della rete, nella sua unicità, siano correttamente riconosciuti. Da ultimo il Consigliere ha confermato che TIM e l’Italia restano centrali nei piani di

investimento di Vivendi. Il Presidente Salvatore Rossi, interpretando il pensiero del Consiglio di Amministrazione tutto, ringrazia Arnaud De Puyfontaine per il prezioso contributo fornito in questi anni alla Società. Arnaud de Puyfontaine non risulta possedere azioni ordinarie di TIM”.

Il ceo di Vivendi era presente nel board di TIM dal 2015. Vivendi è il maggiore azionista di TIM con una partecipazione nel capitale pari al 23,75%.

Il titolo TIM accelera in rialzo a Piazza Affari, registrando alle 13.45 ora italiana un progresso di quasi +3% a 0,2569 euro.