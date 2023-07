TIM colloca con successo bond da 750 milioni di euro. Tutti i dettagli

TIM ha annunciato di aver collocato con successo un bond senior unsecured da 750 milioni di euro, a tasso fisso, offerto agli investitori istituzionali.

Con un comunicato diramato nella serata di ieri, TIM ha precisato che i proventi raccolti con l’emissione dei bond saranno utilizzati per rimborsare le scadenze a breve termine, anche tramite offerte di riacquisto su prestiti obbligazionari esistenti, per scopi societari di carattere generico, e/o per pagare costi e spese relative all’emissione dei Titoli.

Emittente: TIM S.p.A.

Importo: 750 milioni di euro

Data di regolamento: 20 luglio 2023

Scadenza: 31 luglio 2028

Cedola: 7,875% per anno

Prezzo di emissione: 99,996%

La società ha reso noto anche che sarà effettuata la richiesta per la quotazione dei Titoli presso il mercato Euro MTF della Borsa di Lussemburgo.

È previsto inoltre che le agenzie Moody’s, S&P e Fitch attribuiscano ai Titoli un rating rispettivamente pari a B1, B+ e BB-.