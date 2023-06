Tim: avanza a Piazza Affari (+2%), KKR in prima linea per la rete

Partenza in rialzo per Tim a Piazza Affari. Dopo circa mezzora di scambi, le azioni Telecom Italia guadagnano il 2,2% in area 0,268 euro, all’indomani del Cda per esaminare le due offerte non vincolanti per la rete Netco.

Per il momento Tim non ha preso alcuna decisione, rimandando la conclusione dell’esame al Cda del 22 giugno.

Secondo Bloomberg, però, il colosso delle telecomunicazioni sarebbe pronto ad avviare trattative dettagliate con KKR per la cessione della rete. L’accordo potrebbe essere valutato fino a €23 miliardi, una proposta più allettante rispetto a quella del consorzio formato da Cassa Depositi e Prestiti e Macquarie.