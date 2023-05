TIM accelera in Borsa: possibile coinvolgimento F2i nella questione rete

La seduta odierna di Telecom evidenzia un andamento interlocutorio e al momento segna un rialzo dello 0,57% a 0,27 euro.

Il focus degli operatori di mercato e degli investitori rimane sul dossier rete di Telecom, una questione che si presenta complessa e di difficile soluzione. Questo tema è al centro delle discussioni e degli interessi, poiché potrebbe portare a importanti sviluppi e cambiamenti nel panorama delle telecomunicazioni italiane.

Tra le indiscrezioni emerse, si parla di un possibile coinvolgimento di F2i, un fondo di investimento italiano, nella vicenda relativa al dossier rete. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, F2i starebbe valutando il dossier NetCo per poter partecipare, eventualmente, al consorzio formato da Cdp e Macquarie. Questa ipotesi, se confermata, potrebbe aprire nuovi scenari e prospettive per la questione rete di Telecom e per il settore delle telecomunicazioni in Italia.