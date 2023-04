Thyssenkrupp: CEO Martina Merz lascia, Miguel Angel Lopez Borrego possibile successore

Thyssenkrupp, il gigante tedesco, subisce un duro colpo nella Borsa di Francoforte a seguito dell’inaspettata decisione della CEO Martina Merz di lasciare l’azienda. Merz, artefice della più grande ristrutturazione del conglomerato, ha chiesto al Comitato del personale del Consiglio di sorveglianza di “discutere al fine di trovare un accordo reciproco tempestivo per le sue dimissioni dalla carica di CEO”. In linea con tale richiesta, il consiglio ha avviato le trattative per rescindere il suo contratto di comune accordo.

Le conseguenze di questa notizia si sono immediatamente fatte sentire sul mercato, con thyssenkrupp che ha perso terreno nella Borsa di Francoforte.