Thomson Reuters aumenta l’offerta per Pagero, superando Avalara

Thomson Reuters ha annunciato un aumento del 25% della sua offerta per l’acquisizione di Pagero.

L’offerta di Thomson Reuters è ora di 50 corone svedesi per azione di Pagero, valutando la società a 8,1 miliardi di corone. Questo supera l’offerta di Avalara, la società di servizi fiscali con sede negli Stati Uniti, che aveva proposto un’offerta di 45 corone per azione. Avalara, a sua volta, aveva superato la precedente offerta di Thomson Reuters della scorsa settimana di 40 corone per azione, che valutava Pagero a 6,4 miliardi di corone, ovvero circa 627 milioni di dollari.