Tetto debito Usa, McCarthy e Biden: Niente default, non ci sono alternative

Le dichiarazioni del presidente americano Joe Biden e dello Speaker della Camera Kevin McCarthy lasciano sperare in un accordo tra le controparti per alzare finalmente il tetto sul debito Usa, impedendo così il default degli Stati Uniti.

In un’intervista rilasciata alla CNBC lo speaker repubblicano della Camera McCarthy ha detto che gli Stati Uniti non faranno default sul debito, visto che le trattative serrate per alzare il tetto sul debito continuano.

“Credo che non ci sarà un default sul debito”, ha affermato McCarthy.

Più fiducioso nell’esito delle trattative anche Joe Biden che, parlando dalla Casa Bianca, ha detto di credere che un accordo ci sarà, “in quanto non ci sono alternative”.

“Tutti comprendono quali sarebbero le conseguenze di un fallimento (dei negoziati)”, ha aggiunto Biden.