Tesoro, asta BTP: rendimento in salita, nuovo picco storico

Il Tesoro ha recentemente offerto in asta una serie di BTp, culminando in un aumento significativo dei rendimenti. In particolare, il BTp a 7 anni ha raggiunto un nuovo massimo storico. La quinta tranche del BTp a 3 anni, con scadenza prevista per il 15/09/2026, è stata emessa per un totale di 2,75 miliardi. Questo a fronte di una richiesta di 4,352 miliardi. Il rendimento ha registrato un aumento di 7 centesimi, posizionandosi al 3,93% – un valore massimo dal settembre 2012.

Parallelamente, la terza tranche del BTp a 7 anni, con scadenza il 15/11/2030, ha visto richieste per 4,063 miliardi. L’importo emesso è stato pari a 2,75 miliardi, mentre il rendimento ha segnato un aumento di 16 centesimi rispetto all’asta del mese precedente, attestandosi al 4,37%. Si tratta di un nuovo record per questa scadenza sul mercato primario.