Tesoro, asta BoT: collocati titoli per 9 miliardi di euro

Il Ministero del Tesoro ha annunciato il successo dell’ultima asta di Buoni Ordinari del Tesoro (BoT) a 1 anno, con scadenza il 14 febbraio 2025, che ha visto il collocamento di titoli per un valore complessivo di 9 miliardi di euro. La domanda per questi titoli è stata notevolmente elevata, attestandosi a 12,329 miliardi di euro, risultando in un rapporto di copertura di 1,37.

Si è inoltre registrato un incremento dei rendimenti, con il rendimento ponderato semplice che si è posizionato al 3,522%, segnando un aumento di 8 punti base rispetto al collocamento precedente, avvenuto il 10 gennaio. Questo leggero rialzo nei rendimenti riflette le dinamiche del mercato e l’interesse degli investitori verso i titoli di Stato italiani.

La data di regolamento di questa operazione è stata fissata per il 14 febbraio 2024, confermando l’impegno del Ministero nel sostenere il finanziamento del debito pubblico attraverso strumenti finanziari sicuri e affidabili come i BoT.