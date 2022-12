Tesla: via libera a sconti per due modelli

Tesla sta offrendo ai consumatori statunitensi 7.500 dollari per la consegna dei suoi due modelli a più alto volume prima della fine dell’anno. Lo sconto sulle nuove berline Model 3 e sui veicoli sport utility Model Y è raddoppiato rispetto a quello che l’azienda offriva all’inizio del mese, rispecchiando il cambiamento previsto per quanto riguarda il credito d’imposta di cui potranno beneficiare alcuni consumatori all’inizio del prossimo anno.

È molto insolito che Tesla offra tali vantaggi, dato che Elon Musk ha applicato per anni una politica zero sconti.

I veicoli Tesla avrebbero dovuto beneficiare di un credito d’imposta di 3.750 dollari a partire da gennaio, in seguito alle modifiche apportate agli incentivi federali per i veicoli elettrici dall’Inflation Reduction Act. La situazione è cambiata questa settimana, quando il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato di voler ritardare le indicazioni sui nuovi requisiti relativi al contenuto delle batterie. Il rinvio di tali restrizioni renderà probabilmente alcuni modelli di veicoli elettrici idonei a ricevere l’intero credito di 7.500 dollari all’inizio del prossimo anno. Tuttavia, gli sconti di Tesla non sono del tutto coerenti con i nuovi crediti d’imposta statunitensi. L’azienda non sembra limitare l’incentivo ai consumatori con un reddito inferiore a quello minimo o ai veicoli con un prezzo inferiore a quello minimo, come invece fa l’Inflation Reduction Act. La casa automobilistica offre anche 10.000 miglia di utilizzo gratuito dei suoi Supercharger.