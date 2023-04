Tesla taglia prezzi: Jefferies declassa titolo a Hold

Gli analisti di Jefferies hanno declassato le azioni di Tesla a “Hold” da “Buy” dopo che il produttore di veicoli elettrici ha attuato diverse serie di tagli ai prezzi per aumentare la domanda dei suoi prodotti.

Il target price scende a 185 dollari per azione, rispetto ai precedenti 230 dollari, con un rendimento del 14% circa rispetto al prezzo di chiusura di ieri.

Nel corso dell’ultima riunione sugli utili, i dirigenti di Tesla hanno anche avvertito che probabilmente continueranno a tagliare i prezzi dei veicoli elettrici per trovare acquirenti dopo aver investito miliardi per aumentare l’offerta.

“I risultati del primo trimestre non hanno convalidato l’elasticità della domanda che compensa i prezzi più bassi e il progresso dei costi potrebbe richiedere più tempo per materializzarsi. Il management è pronto ad accettare margini più bassi per ora se Tesla rimane autofinanziata”. Tesla sta finalmente accelerando lo stoccaggio all’ingrosso, fondamentale per integrare le energie rinnovabili nella rete”, hanno scritto gli analisti in una nota per i clienti.