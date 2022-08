Tesla sotto i riflettori a Wall Street, oggi lo stock split (3-1)

Il titolo Tesla oggi sotto i riflettori, la casa automobilistica più grande in termini di capitalizzazione del mondo oggi effettuerà lo “stock split” (3-1 titoli) per la seconda volta nella storia della società per approcciarsi agli investitori retail.

Il titolo é al rialzo dell’1,5% a $ 301,5 nel trading pre-mercato. Il titolo ha chiuso a $ 891,29 mercoledì prima che la divisione tre per uno entrasse in vigore.

“Tesla sa che deve mantenere la propria influenza sugli investitori retail, soprattutto dopo che nell’ultimo anno i piccoli investitori hanno mostrato i muscoli”, ha affermato Callie Cox, analista della piattaforma di trading e investimento eToro.

Le azioni di Tesla hanno perso circa l’11% da quando la società ha annunciato a marzo l’intenzione di aumentare il numero di azioni sul mercato.

“Nel tipico stile buy-the-rumor, sell-the-news, gli investitori tendono a ridurre drasticamente gli acquisti di azioni frazionate nelle settimane successive alla data di divisione effettiva, provocando un rallentamento dello slancio dei prezzi”, hanno affermato gli analisti di Vanda Research in una nota .

Il ticker di Tesla era di tendenza sui social media stocktwits.com, indicando un aumento delle chiacchiere tra i singoli investitori.