Tesla richiama 2 milioni di veicoli, problemi con il sistema Autopilot

Tesla ha iniziato a richiamare oltre 2 milioni di veicoli, dopo che il principale regolatore della sicurezza automobilistica statunitense ha stabilito che il sistema di assistenza alla guida Autopilot non fa abbastanza per prevenire malfunzionamenti.

Questa mossa è il risultato di un’indagine pluriennale sui difetti condotta dalla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), che rimarrà aperta mentre l’agenzia monitora l’efficacia delle correzioni di Tesla. Un portavoce della NHTSA ha affermato che i metodi di Tesla per mantenere i conducenti impegnati sono inadeguati.

“La tecnologia automatizzata ha un grande potenziale per migliorare la sicurezza, ma solo se viene implementata in modo responsabile”, ha detto la NHTSA mercoledì. “L’azione odierna è un esempio di miglioramento dei sistemi automatizzati attraverso la priorità alla sicurezza”. Tesla ha dichiarato nel suo rapporto di richiamo che prevede di iniziare a implementare un rimedio software via radio. Le azioni del produttore di automobili sono scese fino all’1,5% a $233,40 nel pre-market di Wall Streeet.

Si tratta del secondo richiamo quest’anno per i sistemi di guida automatizzati di Tesla, che sono sempre più sotto esame dopo centinaia di incidenti, alcuni dei quali mortali. Nonostante l’amministratore delegato Elon Musk abbia previsto per anni che Tesla sarebbe stata in grado di offrire completa autonomia, sia Autopilot che le funzionalità beta che Tesla commercializza come Full Self-Driving richiedono un conducente completamente attento che mantenga le mani sul volante.

Autopilot è standard su ogni nuova Tesla. Utilizza telecamere per adeguare la velocità del veicolo al traffico circostante e assiste i conducenti con lo sterzo all’interno delle corsie chiaramente segnalate. Tesla ha commercializzato una funzionalità di livello superiore che chiama Full Self-Driving dal tardo 2016. Questo pacchetto di funzionalità è stato richiamato a febbraio, dopo che la NHTSA ha espresso preoccupazioni riguardo ai veicoli che usano il sistema viaggiando in modo illegale o imprevedibile, superando i limiti di velocità e non fermandosi completamente.