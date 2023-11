Tesla: pianifica produzione nuovo modello da €25.000 in Germania

Tesla sta progettando di produrre un’auto dal costo di 25.000 euro nel suo stabilimento situato nei pressi di Berlino. Lo riporta Reuters, citando una fonte interna anonima. Tesla, al momento, ha preferito non commentare.

Il Ceo di Tesla, Elon Musk, ha visitato personalmente lo stabilimento di Gruenheide, dopo aver partecipato a un summit sull’intelligenza artificiale in Inghilterra. Durante la visita, Musk ha ringraziato lo staff per il duro lavoro svolto e ha comunicato ai dipendenti i piani per la produzione del nuovo veicolo. Attualmente, nello stabilimento tedesco viene prodotta la Model Y, l’auto elettrica più venduta in Europa.

Tesla sta cercando di innovare il processo di produzione, puntando a realizzare quasi tutto il sottoscocca del veicolo elettrico in un unico pezzo, una svolta che accelererebbe la produzione e ridurrebbe i costi.

L’espansione nel mercato di massa è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di Tesla di aumentare le consegne di veicoli a 20 milioni entro il 2030. Tuttavia, le difficoltà economiche e i tassi di interesse elevati hanno influenzato la domanda di auto elettriche, spingendo Tesla e altre aziende a ridurre i prezzi negli ultimi mesi per stimolare le vendite.

Infine, Tesla ha annunciato venerdì che tutti i dipendenti riceveranno un aumento salariale del 4% a partire da novembre, con un bonus aggiuntivo di 2.500 euro all’anno per i lavoratori della produzione a partire da febbraio 2024.