Tesla: per Morgan Stanley $500 mld di valore dal supercomputer

Il supercomputer Dojo di Tesla potrebbe innalzare di 500 miliardi di dollari il valore di mercato dell’azienda, accelerando l’adozione di robotaxi e servizi di rete. Così sostiene Morgan Stanley, secondo cui l’impatto potrebbe essere simile a quello di AWS nell’apertura di nuovi mercati per Amazon.

Il supercomputer, progettato per gestire enormi quantità di dati per l’addestramento dei sistemi di guida, potrebbe dare a Tesla un “vantaggio asimmetrico” in un mercato potenzialmente valutato 10.000 miliardi di dollari. Questo potrebbe far si che software e servizi diventino il maggior valore aggiunto per Tesla d’ora in poi.

La prossima versione del sistema di guida completamente autonomo di Tesla, prevista per la fine dell’anno, e il potenziale “Artificial Intelligence Day” dell’azienda nel 2024, saranno appuntamenti da tenere d’occhio, secondo gli analisti.