Tesla lancia in Cina la nuova Model 3 con un’autonomia maggiore

Tesla ha presentato in Cina una Model 3 rinnovata con un’autonomia di guida più lunga e in altri mercati di esportazione per la sua fabbrica di Shanghai, tra cui l’Europa, mettendo sotto pressione i rivali.

In Cina, il più grande mercato automobilistico del mondo e il secondo per Tesla dopo gli Stati Uniti, la versione rinnovata della Model 3 ha avuto un prezzo di partenza superiore del 12% rispetto al precedente modello base a trazione posteriore.