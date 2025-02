Tesla, calo delle vendite dell’11,5% a gennaio in Cina

Nel mese di gennaio le vendite di auto Tesla in Cina hanno subito una contrazione significativa, scendendo dell’11,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a 63.238 unità. Lo ha comunicato la China Passenger Car Association, mettendo in luce una diminuzione delle consegne dei modelli Model 3 e Model Y, prodotti in Cina, del 32,6% rispetto al mese di dicembre.

In contrasto la casa automobilistica cinese BYD ha visto un notevole aumento nelle vendite. Le sue serie Dynasty e Ocean di veicoli elettrici e ibridi plug-in hanno raggiunto 296.446 unità vendute, segnando un incremento del 47,5% su base annua, nonostante un calo del 41,8% rispetto a dicembre.