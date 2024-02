Tenaris: risultati sopra le aspettative nel 4Q

Tenaris ha diffuso i risultati del quarto trimestre, in cui ha realizzato ricavi netti per 3,41 miliardi di dollari, in calo del 5,7% anno su anno ma al di sopra delle stime (3,12 miliardi di dollari).

L’Ebitda si attesta a 975,3 milioni di dollari, in calo del 23% (consensus 856,8 milioni di dollari), con un margine del 28,6% (vs 35,1% a/a e 27,1% previsto).

L’Eps è pari a 96 centesimi, in aumento da 68 del periodo di confronto, contro 51 centesimi attesi. Il dividendo è pari a 40 centesimi, sotto le aspettative (57 cent).

Nel complesso, gli analisti hanno accolto con favore i risultati di Tenaris, sottolineando il significativo superamento delle aspettative in termini di Ebitda e flusso di cassa libero (669 mln vs 483 previsti) per il produttore di tubi in acciaio. Le prospettive future sono anch’esse viste in maniera positiva, con previsioni che suggeriscono performance superiori al consensus.