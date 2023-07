Tenaris e Ternium completano acquisizione di azioni USIMINAS

La società Tenaris ha annunciato un importante sviluppo finanziario. La controllata brasiliana Confab Industrial, insieme a Ternium Investments e Ternium Argentina, entrambe partecipanti al gruppo T/T, ha finalizzato l’acquisizione di azioni USIMINAS precedentemente dichiarata.

In particolare, l’acquisizione riguarda 68,7 milioni di azioni ordinarie USIMINAS – Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais. Le azioni sono state acquistate da Nippon Steel Corporation, Mitsubishi e MetalOne, ad un valore di 10 real brasiliani per azione ordinaria.

A seguito della transazione, Tenaris ha effettuato un pagamento in contanti di circa 110 milioni di real brasiliani. Questo equivale a circa 23 milioni di dollari per l’acquisto di 11 milioni di azioni ordinarie, portando la propria partecipazione in USIMINAS al 9,8%. Come parte di questo processo, il patto parasociale di USIMINAS, che regola la relazione con il gruppo T/T, il gruppo NSC e Previdência Usiminas, è stato riformato per riflettere una governance riveduta e aggiornata.