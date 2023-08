Technogym: crescita a doppia cifra nel 1H 2023

Il Cda di Technogym ha esaminato e approvato la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2023.

La crescita di Technogym nel primo semestre dell’anno (ricavi +13,8% a 352 mln) è stata sostenuta principalmente dal segmento B2B, che ha mostrato un aumento a doppia cifra in tutti i suoi sotto-segmenti. Il segmento B2C, d’altro canto, ha proseguito il suo processo di normalizzazione, mostrando nel secondo trimestre una crescita rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il miglioramento dell’Ebitda Adjusted (+14,6% a 59 milioni) rispetto all’anno precedente è attribuibile a un aumento dei volumi di vendita e del mix di prodotto. Nonostante gli investimenti continui in innovazione, Technogym ha mostrato una crescita anche in termini di redditività (utile netto +12,6% a 28,1 mln).

La Posizione Finanziaria Netta mostra un saldo positivo di 72,2 milioni di euro, in miglioramento rispetto ai 46,4 milioni di euro del 30 giugno 2022, ma in calo rispetto ai 122 milioni di euro del 31 dicembre 2022. Durante il primo semestre, Technogym ha introdotto Technogym Run, ampliando ulteriormente il suo ecosistema digitale.

La Technogym App è stata migliorata per offrire una migliore esperienza utente, mentre l’introduzione di modelli di intelligenza artificiale ha permesso di personalizzare l’offerta per oltre 50 milioni di utenti. Il posizionamento del marchio, Prestige nel B2C e Premium nel B2B, ha tratto beneficio da ulteriori investimenti in comunicazione, sia nelle principali fiere di settore che in campagne digitali, al fine di raggiungere nuovi utenti e rafforzare una community già attiva in oltre 85 mila centri professionali e 400.000 abitazioni.