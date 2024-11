Tassi Fed tagliati di 25 pb, radar sempre su inflazione

Nessuna sorpresa dell’ultima ora da parte della Federal Reserve (Fed). Al termine della due giorni di riunioni del Fomc, il braccio operativo della banca centrale Usa, è stato annunciato un taglio dello 0,25% dei tassi sui fed funds che scendono così nel range tra il 4,5-4,75%, rispetto al precedente tra il 4,75-5%.

Nel comunicato ufficiale la Fed ha precisato che “l’attività economica ha continuato a espandersi a un ritmo solido”, ma dall’inizio dell’anno “le condizioni del mercato del lavoro si sono generalmente allentate e il tasso di disoccupazione è aumentato ma rimane basso”. L’inflazione ha fatto progressi verso l’obiettivo del 2% del comitato ma “rimane in qualche modo abbastanza elevata”. Il Fomc “ritiene che i rischi per il raggiungimento dei suoi obiettivi di occupazione e inflazione siano più o meno in equilibrio”.