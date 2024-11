Tassi Fed, Powell avverte: “non c’è fretta di tagliare”

Per il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, “non c’è fretta di tagliare i tassi” alla luce delle recenti performance dell’economia statunitense.

“L’economia non sta inviando alcun segnale che dobbiamo affrettarci ad abbassare i tassi. La forza dell’economia a cui stiamo assistendo ci dà la possibilità di affrontare le decisioni con più cautela”, ha avvertito il numero della Fed nel corso di un intervento a Dallas. E ha aggiunto: “In definitiva, il percorso dei tassi di riferimento dipenderà da come si evolveranno i dati in arrivo e le prospettive economiche”.

Dopo le parole di Powell sono cambiate le scommesse sulla prossima riunione di dicembre della Fed. Ora, stando al FedWatch Tool del CME, le possibilità di un taglio dei tassi di 25 punti base nell’ultimo meeting del 2024 sono scese al 62,4%.