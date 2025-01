Tassi di interesse sui prestiti in calo in Italia: i dati di Bankitalia

Nel panorama finanziario italiano i tassi di interesse sui prestiti per l’acquisto di abitazioni hanno visto un leggero calo a novembre, attestandosi al 3,71% rispetto al 3,74% di ottobre. Questo dato, riportato da Bankitalia nella serie statistica “Banche e moneta”, riflette una stabilità nella quota di prestiti con tasso iniziale determinato fino a un anno, ferma al 7%.

Parallelamente, il Taeg per i nuovi crediti al consumo ha mostrato una diminuzione, passando dal 10,42% di ottobre al 10,24% di novembre. Anche i tassi sui nuovi prestiti alle società non finanziarie hanno seguito questa tendenza al ribasso, scendendo al 4,53% da 4,70%. Per i prestiti fino a 1 milione di euro, i tassi si sono ridotti al 5,07%, mentre per quelli di importo superiore, il tasso è sceso al 4,15%.