Tassi Bce: ora Nomura si attende tagli in ogni riunione fino a giugno 2025

Anche Nomura rimette mano alle sue attese sul percorso dei tagli dei tassi da parte della Banca centrale europea (Bce). Ieri in un report dal titolo “ECB: A faster, deeper cutting cycle” ha indicato di attendersi che la Bce “tagli i tassi di 25 punti base una volta per riunione da ottobre 2024 a giugno 2025, per poi arrivare a un taglio finale di 25 punti base a settembre 2025”. “Ciò si traduce in un tasso di deposito terminale dell’1,75% entro settembre 2025”, hanno precisato gli esperti della banca giapponese.