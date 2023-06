Tamburi Investment Partners e Gruppo Aboca insieme per potenziare Apoteca Natura

Tamburi Investment Partners S.p.A. (TIP – tip.mi), noto gruppo industriale indipendente e diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A., sigla un accordo con la famiglia Mercati, proprietaria del Gruppo Aboca. L’obiettivo è di investire congiuntamente nello sviluppo di Apoteca Natura, il primo network internazionale di farmacie benefit, che promuove un concetto di salute consapevole e un’integrazione nella filiera sanitaria.

Per realizzare l’investimento, TIP e la famiglia Mercati procederanno con la sottoscrizione di un aumento di capitale nella costituenda Apoteca Natura Investment. Questa nuova holding deterrà l’intero capitale di Apoteca Natura S.p.A. In seguito all’operazione, TIP acquisirà una quota del 28,57%, mentre la famiglia Mercati manterrà la maggioranza delle quote.