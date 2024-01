Take Off: ricavi a circa 30 milioni di euro nel 2023

Take Off, nota azienda nel settore del retail trade di abbigliamento e accessori per tutte le età, ha concluso l’anno 2023 con ricavi solidi di 29,9 milioni di euro. Questi numeri si mantengono in linea con quelli registrati nell’anno precedente (29,8 milioni di euro nel 2022), un risultato reso possibile grazie al contributo significativo della capogruppo Take Off.

I ricavi generati da Take Off hanno mostrato una crescita del +3,9%, raggiungendo la cifra di 24,6 milioni di euro, rispetto ai 23,7 milioni di euro del 2022. Questo incremento ha compensato il calo registrato dalla controllata Over, che ha chiuso l’anno con 5,3 milioni di euro, un -13,1% rispetto ai 6,1 milioni di euro del 2022.