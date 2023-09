Take Off: crescita del 19,9% per i ricavi semestrali 2023

Take Off, società quotata su Euronext Growth Milan e player di rilievo nel settore del retail trade di abbigliamento e accessori per tutte le età, ha rilevato un incremento dei ricavi del primo semestre 2023. I ricavi hanno raggiunto quota 15,5 milioni di euro, segnando una crescita del 19,9% sullo stesso periodo del 2022, quando i ricavi si attestavano a 12,9 milioni di euro. Questo risultato è imputabile alle nuove aperture di negozi realizzate nei primi mesi del 2023.

Sul fronte dei ricavi individuali per brand, la capogruppo Take Off ha fatto registrare ricavi pari a 12,6 milioni di euro, con un incremento del 23,5%, mentre il brand Over ha totalizzato ricavi per 2,9 milioni di euro, in aumento del 6,2% rispetto al primo semestre 2022.

Per quanto riguarda l’EBITDA, si registra un ammontare di 2,5 milioni di euro, con un EBITDA margin del 16,2%. Questo rappresenta un decremento rispetto ai 3,3 milioni di euro, pari al 25,4%, del primo semestre 2022. Come riportato nella nota sui conti, la flessione è attribuibile principalmente ad un rallentamento della domanda a causa delle condizioni climatiche, alla pressione inflazionistica e ad una strategia di riposizionamento di alcuni punti vendita in aree geografiche di maggior rendimento.

Infine, il risultato netto del primo semestre 2023 è pari a 0,5 milioni di euro, segnando un calo del 65% rispetto ai 1,4 milioni di euro del 30 giugno 2022, dopo aver scontato le imposte per 391 migliaia di euro (425 migliaia di euro al 30 giugno 2022).