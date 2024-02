Swisscom in trattative avanzate per l’acquisto di Vodafone Italia

Swisscom ha confermato di essere in trattative esclusive avanzate con Vodafone Gruppo per l’acquisizione in contanti del 100% di Vodafone Italia. La compagnia svizzera intende unire Vodafone Italia con la sua affiliata italiana Fastweb.

Sebbene i termini completi della transazione debbano ancora essere definiti, Swisscom e Vodafone hanno concordato un prezzo di acquisto preliminare per Vodafone Italia di 8 miliardi di euro su base cash and debt free. Si prevede che l’eventuale transazione sia in grado di accrescere il valore e il cashflow di Swisscom e che, a seguito dell’acquisizione, Swisscom mantenga almeno un rating aziendale “A” e che vi sia un impatto positivo sulla politica dei dividendi di Swisscom.

Da dieci anni Fastweb è in continua crescita in termini di clienti, ricavi ed EBITDA rettificato e si è affermata come operatore leader nel quarto mercato europeo della banda larga. La fusione prevista tra Vodafone Italia e Fastweb riunirebbe infrastrutture mobili e fisse di alta qualità, competenze e capacità complementari per creare un’azienda leader convergente.

Le maggiori dimensioni, la struttura dei costi più efficiente e il significativo potenziale di sinergia consentirebbero all’entità combinata di liberare valore per tutti gli stakeholder. La transazione sarebbe un passo fondamentale per consentire a Swisscom di realizzare il suo obiettivo strategico di creare valore a lungo termine in Italia e sarebbe pienamente conforme agli obiettivi strategici dati del Consiglio Federale.

Non c’è alcuna certezza che la transazione vada a buon fine. Se necessario, verrà fatto un ulteriore annuncio al momento opportuno.