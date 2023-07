Swatch: in rialzo dopo semestrale meglio delle stime

Le azioni di Swatch avanzano del 5,5% a Zurigo, dopo la presentazione dei conti del primo semestre, superiori alle stime.

Bernstein scrive in una nota che i “brillanti” risultati porteranno probabilmente a un aggiornamento delle stime di profitto per l’intero anno, probabilmente tra high single digit e low double digit..

Gli analisti di Citi e Morgan Stanley hanno ritenuto favorevole l’outlook per il secondo semestre. La prima Citi vede un aumento delle stime sul fatturato per il full year e un aumento delle previsioni sull’Ebit, mentre la seconda ha apprezzato i risultati migliori del previsto, in particolare in termini di leva operativa.

Vontobel sottolinea che la crescita organica delle vendite è stata trainata da uno sviluppo a doppia cifra in tutti i segmenti di prezzo di orologi e gioielli, in particolare il marchio MoonSwatch. La revoca delle restrizioni di viaggio ha favorito una forte crescita in Asia.

Le azioni della società svizzera sono aumentate dell’8,5% quest’anno, rispetto al guadagno del 24% dell’indice di settore di prodotti e servizi al consumo dello Stoxx 600.