Svezia, la Riksbank taglia i tassi di interesse per la prima volta in 8 anni

Per la prima volta in otto anni la Banca Centrale Svedese ha preso la decisione di ridurre il costo del denaro. Questa mossa, che comporta un taglio di 0,25 punti base, porta il tasso di riferimento al 3,75%. La decisione è stata presa in un contesto in cui l’inflazione sta iniziando ad avvicinarsi agli obiettivi prefissati dalla Riksbank, come evidenziato in una recente comunicazione dell’istituto. Al contempo, si registra una fase di debolezza nell’attività economica del paese.

La Riksbank ha inoltre lasciato intendere che, se le previsioni sull’inflazione dovessero confermarsi, i tassi di interesse potrebbero subire ulteriori riduzioni. In particolare, sono previsti due ulteriori tagli nella seconda metà del 2024, seguendo le linee guida già stabilite nel mese di marzo.