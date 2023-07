Stress test banche Bce-Eba: Fineco tra le migliori banche in Europa

Il Gruppo FinecoBank ha annunciato con una nota i risultati dello stress test sulle banche condotti dalla Bce e dall’Eba.

Gli stress test sulle banche sono quelli noti come EU-wide stress test, condotti dalla BCE e dall’Autorità Bancaria Europea (EBA), in collaborazione con la Banca d’Italia e il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (CERS).

I risultati “confermano la solidità patrimoniale di FinecoBank”, si legge nel comunicato.

In particolare “l’impatto sui coefficienti patrimoniali, inferiore a 300 bps nello scenario avverso, colloca il Gruppo tra le prime tre banche ìitaliane sottoposte all’esercizio di stress test e tra le migliori in Europa”.

Il coefficiente patrimoniale Common Equity Tier 1 ratio (CET1 ratio) fully loaded, risultante dallo stress test, è risultato pari, nel caso dello scenario di base, al 23,6% 26,7% 29,6%, rispettivamente negli anni 2023, 2024, 2025.

Nel caso di scenario avverso, il CET scenderebbe rispettivamente, nei tre anni, al 21,2%, 22,1%, 22,9% rispetto al dato al 31 dicembre 2022 pari al 20,8%.

Fineco ha sottolineato che “i risultati dell’esercizio confermano la sostenibilità del business model diversificato, a basso rischio e capital-light” del gruppo.