Stellantis Ventures investe in Lyten per potenziare mobilità sostenibile con grafene 3D

Stellantis N.V. e Lyten, Inc. uniscono le forze per l’innovazione nel settore della mobilità sostenibile. Stellantis Ventures, il fondo di venture capital di Stellantis, ha recentemente investito in Lyten per dare impulso alla commercializzazione delle applicazioni del Lyten 3D Graphene™. Tra queste, si annoverano la batteria al litio-zolfo per veicoli elettrici LytCell™, materiali compositi leggeri e nuovi sistemi di rilevamento a bordo.

Lyten, leader nella ricerca sul grafene tridimensionale (3D), punta a sfruttare le straordinarie proprietà di questo materiale per migliorare sia le prestazioni dei veicoli che l’esperienza degli utenti. L’impiego del grafene 3D contribuirà inoltre a promuovere la decarbonizzazione del settore dei trasporti, riducendo l’impatto ambientale delle emissioni.