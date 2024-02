Stellantis: vendite in aumento del 17,6% nei principali mercati europei

Stellantis ha annunciato un continuo trend positivo nelle vendite per il mese d’apertura dell’anno, seguendo un percorso di crescita già evidenziato nel corso del 2023. Con una presenza in 27 paesi membri dell’Unione Europea, aggiungendo anche Svizzera e Regno Unito, l’azienda ha mostrato a gennaio 2024 un notevole incremento dei volumi di vendita (comprendenti sia autovetture che veicoli commerciali) del 17,6% in confronto all’anno precedente, raggiungendo una quota di mercato del 19,7%, con un miglioramento dello 0,9% rispetto al precedente anno.

La Germania si è distinta con un eccezionale aumento del 61% nelle vendite, mentre il Regno Unito ha registrato un incremento superiore al 27%. In Francia, il successo della campagna nazionale per il leasing sociale ha permesso a Stellantis di dominare il mercato con un aumento delle vendite del 19%, più del doppio rispetto alla crescita generale del mercato. In Italia, Stellantis ha evidenziato un incremento del 14,1% nelle vendite (autovetture più veicoli commerciali) rispetto all’anno precedente, mantenendo la propria posizione di leader di mercato. Sei modelli di Stellantis si posizionano nella top ten italiana, con la FIAT Panda che continua a essere il modello più venduto.