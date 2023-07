Stellantis, Tavares: nessun spostamento della produzione in Francia

Stellantis non ha in programma di spostare la produzione dell’elettrica Peugeot e-208 dalla Spagna alla Francia, nonostante la spinta del governo francese a produrre più auto a livello locale, ha dichiarato il CEO Carlos Tavares in un’intervista pubblicata mercoledì.

“L’equazione economica legata al trasferimento imposto di questo progetto non sarebbe nell’interesse dell’azienda né del Paese”, ha dichiarato Tavares al quotidiano Le Figaro.